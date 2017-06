Vaata, millisel operaatoril on rongis kõige kiirem internet

Mõõtmiste eesmärk oli saada ülevaade Telia, Elisa ja Tele2 võimekusest pakkuda mobiilset internetiteenust rongiga reisijatele. Eestis tehakse aastas ligi 7 miljonit rongireisi.

Kõigi operaatorite teenuse kvaliteeti raudteel võib pidada heaks. Üle 600 mõõtmistulemuse põhjal selgus, et suurima keskmise allalaadimiskiiruse 35 Mbit/s saavutas Telia, Elisa keskmine allalaadimiskiirus oli 22 Mbit/s ja Tele2-l 24 Mbit/s. Üleslaadimise keskmised kiirused jäid kõigil operaatoritel 12 Mbit/s lähedusse. Tippkiirus 164 Mbit/s saavutati Elisa võrgus. Samas võis märgata, et kui rong läbis suuremaid looduskaitsealasid või metsamassiive, siis alandas see ühtlaselt kõikide operaatorite andmesidekiiruseid, mis hetkeks võisid isegi langeda nullini. Hoolimata mõningatest nõrgema leviga piirkondadest on ka raudteedel teenuse kvaliteet piisav, et mobiiltelefoniga pikkadel rongireisidel aega viita või tööd teha.

Raudteedel mõõtmine oli TJA jaoks esmakordne, varasematelt on tehtud mõõtmisi maanteedel. Mõõtmisi sooritati otse teenusepakkujate võrkudest ja selleks ei kasutatud rongi wifi võrku.

Andmesidekiirused Telia Elisa Tele 2 Keskmine allalaadimiskiirus Mbit/s 35,7 22,2 24,8 Keskmine üleslaadimiskiirud Mbit/s 12,8 12,0 11,5 Maksimaalne allalaadimiskiirus Mbit/s 103,9 164,5 129,7 Maksimaalne üleslaadimiskiirus Mbit/s 48,0 49,8 50,0

Kaarti andmeside kiirustest saad vaadata SIIT.