Nordica: Tartu on iga Eesti reisija kodule lähemal kui Brüssel

Üks mittehooliv lennufirma oleks võinud selle lennu lihtsalt tühistada. See oleks olnud odavam kui reisijad jaanipäeva eel kodumaale tuua ja tühja lennukiga Tartust Tallinna lennata. Ma ei tea ühtegi lennufirmat peale Nordica, kes võiks Eesti inimestest niipalju hoolida. Meile on iga reisija väga oluline.

Mõni suur firma võib endale mittehoolivust lubada ilma, et ta riskiks negatiivse meediakajastusega. Mõistan, et Nordica on endiselt kõikide teravdatud tähelepanu all ja skeptikuid leidub endiselt, kuid kinnitan, et me teeme alati kõik endast oleneva, et ebaregulaarsustest tulenevad ebamugavused meie reisijatele võimalikult valutud oleksid.

Kõikidel lennuettevõtetel hilinevad lennud ja kõik lennufirmad jätavad ka tehnilistel põhjustel lende ära. See on üks osa lennundusest ja see ka jääb üheks osaks lennundusest. Nodical ei ole rohkem probleeme kui teistel, kuid peab aru saama, et meist kirjutatakse kõige rohkem.

Eilse, Brüssel-Tallinn lennu ootajatele jagati kohapeal toidutalonge, nendele kes ei mahtunud peale (olime sunnitud väiksema lennukiga opereerima) organiseeriti kohapeal ööbimine. Väidan, et kogu hoolitussüsteem toimis hästi. Saime ka inimestelt SMS-i teel kiita, et kõik on korras ja ärgu me liialt muretsegu.

Tartus maandus lennuk seetõttu, et Tallinna lennurada pannakse tööpäevadel kl 00:30 kinni. Seal toimub raja rekonstrueerimine. Tartu on aga iga Eesti reisija kodule lähemal kui Brüssel ja sellest me ka lähtusime.

Transiitreisijad, kes pidid Brüsseli kaudu edasi lendama ja kes jäid jätkulendudest maha, hoiatasime juba Tallinnas, et Brüsseli lennujaama andmetel kõikidele hotelli kohti ei jagu. Seda juhtub vahel, et vastuvõtja lennujaam ei suuda kõiki reisijaid majutada, kuigi see on nende kohustus.

Palusime reisijaid, et nad võtaksid endale ise Brüsselis lepinguvälise hotelli ja me hüvitame selle kulu. Tegime kõik selleks, et inimesed oleksid varakult informeeritud, mis neid ees oodata võib.

Loe ka:«Brüsseli lend maandus tavatul põhjusel hoopis Tartus» «Tänane Nordica LOT lend hilines Tallinnast väljumisega 3,5 tundi, mistõttu tagasilend Brüsselist hilineb samuti ja lennuk maandatakse Tallinna asemel Tartus,» kirjutas nördinud reisija. Ta lisas, et reisijate eest hoolt ei kanta. Pakutakse hommikust asenduslendu, aga ööbimist mitte. «Need hilinemised on muutunud krooniliseks ja alati on standardvastus «tehnilistel põhjustel». Kaua võib!» oli ta pahane.

Mis puutub «normi», siis ma ei tea millisele statistikale reisija antud juhul toetub. Võin kinnitada, et Tallinn-Brüssel liinil on Nordica regulaarsus on 99,8 protsenti ja punktuaalsus samuti väga kõrge. Ka Nordica üldised näitajad on üle keskmise kõrgemad ja siin pole midagi häbeneda.

Kinnitan kõikidele reisijatele, et Nordica lendab ainult 100 protsenti tehniliselt korras lennukitega ja meie veendumuse kohaselt pole maailmas ühtegi nii tähtsat kohtumist või puhkusereisi, mis võiks toimuda lennuturvalisuse arvelt. See on meie kompromissitu otsus, sest me teame kui oluline on lõpuks turvaliselt koju, oma lähedaste juurde jõuda.