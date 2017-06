Amet tuletab meelde: õhkbatuudid peavad olema ohutud

Õhkbatuudi paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootjapoolsetest juhistest. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks tarbijatele ette nähtud teave peab olema iga batuudi juures selgelt esitatud. Täiskasvanud järelevaataja peab jälgima batuudil hüppavaid lapsi ning hoidma silma peal, et nad näiteks ei ripuks batuudi välisseintel, ei läheks batuudile söögi ja joogiga ega korraga ei läheks batuudile lubatust rohkem lapsi.

Kui otsustad õhkbatuudi rentida, siis tea, et rendileandja peab sulle tootega kaasa andma põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, nende seas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded jne. Eelkõige peaks õhkbatuudi paigaldamine olema rendileandja töö, ent järgides korrektselt kõiki ohutusnõudeid on võimalik see ka ise ohutult püstitada. Samuti peab rendilevõtja muu teabe hulgas saama juhiseid kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine ja elektrikatkestus. Kui sul tekib kahtlusi millegi suhtes, siis küsi kohe teenusepakkujalt lisaselgitusi. Ära jäta lapsi kunagi ilma täiskasvanu järelevalveta batuudile.

Avalikul üritusel, näiteks küla jaanitulel, laadal või mujal tasub lapsevanematel jälgida, millistele batuutidele nad oma lapsed hüppama lubavad. Silmas tuleks pidada, kas batuudid on igast küljest kinnitatud ja ankurdatud maa külge, millisele pinnasele on õhkbatuut paigaldatud ning kas kõva pinnase (asfalt vms) puhul on olemas pehmendusmatid näiteks batuudile peale ja maha minemise alal ja muud taolist, mis suurendavad kasutajate turvalisust.

10 nõuannet, kuidas tagada ohutus õhkbatuudi kasutamisel: