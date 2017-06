Põhjus, miks üürikodusse sideteenust valides tingimused hoolikalt läbi mõelda

Paljud tulevased tudengid hakkavad peagi otsima uusi elukohti, kui ülikool on kodust kaugemal ja vajalik on kolimine. Üldiselt on tudengite elukohad ajutised ning kolimisi võib tulla ette üsna tihti.

Enne sideteenuste lepingu sõlmimist koduse interneti või televisiooniteenuse saamiseks tuleb aga läbi mõelda, kui pikaks ajaks sinna plaanitakse jääda ja vastavalt sellele valida leping, soovitab tarbijakaitseameti järelevalve osakonna jurist Kädi Streff. Näiteks kui sõlmitakse kaheaastase tähtajaga leping ning üsna pea taas kolitakse, siis ei pruugi alati olla võimalik ühendust uude elukohta ümber vormistada ning lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu tuleb tasuda leppetrahvi. See puudutab nii tudengeid kui ka teisi inimesi, kes aktiivselt üürikodusid vahetavad.

Streff rõhutab, et tarbijal on lepingu sõlmimisel võimalus valida, kas ta liitub tähtajalise või tähtajatu lepinguga interneti ja/või televisiooni teenuse kasutamiseks. Tähtajaline leping sõlmitakse näiteks siis, kui tarbija soovib osta sideoperaatorilt soodushinnaga või järelmaksuga seadme või saab sideoperaatorilt mõne muu soodustuse.

Enne tähtajalise lepingu sõlmimist tasub olla veendunud, et eluaseme kasutamine on võimalik kogu lepingu tähtaja vältel, kuivõrd tähtajalise lepingu ennetähtaegne lõpetamine on reeglina seotud leppetrahvi maksmise kohustusega. Kui on kahtlus, et enne lepingu lõppu ootab ees kolimine, on mõistlik valida pigem tähtajatu leping, mida on võimalik igal ajal ilma leppetrahvi maksmise kohustuseta üles öelda.

Elukoha vahetamisel on tarbijal võimalik lõpetada tähtajaline leping ennetähtaegselt ilma leppetrahvi maksmata üksnes sideoperaatoriga kokkuleppe saavutamisel või leppides sideoperaatori ja uue eluaseme üürnikuga kokku lepingu uuele üürnikule üleandmises.

Täpsemaid nõuandeid sideteenuse lepingu sõlmimiseks saavad tarbijad tarbijakaitseameti koostatud juhendist.