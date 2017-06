Video: Ikeast ostetud kauss tekitas tuleohtliku olukorra

Rootslane Richard Walter kirjeldas, kuidas ta sõi Ikeast ostetud «Blanda» metallkausist viinamarju, kui tundis suitsuhaisu. Esiti arvas ta seda tulevat naabrite aiast, ent märkas peagi, et suitseb hoopis kuuma suvepäikese kätte jäetud kauss, vahendab Local.

«Nägin, et suits tuleb kausist ja mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Seejärel märkasin, et kausis oli üks intensiivne punkt, kuhu päikesevalgus peale paistis, ja sealt see alguse saigi,» rääkis mees.

Tuli algas tema sõnul sellest, et intensiivse päikese käes koondus kuumus ühte punkti kausis, mille järel hakkas viinamarjakobara vars hõõguma, tekitades sellega ka tuleohu. Et tõestada juhtunut ka teistele, tegi Walter sellest ka video, katsetades seda paberitüki peal.

Ikea pressiesindaja Emil Eriksson ütles, et poekett võtab juhtunu kindlasti luubi alla ning teeb kaussidega ka ise katseid. «Me võtame seda infot väga tõsiselt ning uurime, miks nii juhtus. Tooteohutus on Ikea jaoks väga tähtis ning meie tooteid testitakse alati, et need vastaks nõutavatele standarditele. Blanda kausi osas oleme seni selgeks saanud, et kausi ülekuumenemiseks peab olema mängus väga palju tegureid ning tuleoht on tegelikult minimaalne. Kausi ümar disain takistab samuti kuumuse ühte kohta koondumist ning ülekuumenemist,» kirjeldas Eriksson.

Ikea Blanda-nimelisse sarja kuuluvaid kausse on mitmes eri värvitoonis ja suurused, müügilt ei plaanita neid aga Erikssoni sõnul korjata.