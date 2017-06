Tasub teada: miks võiks lõikelauda vesinikperoksiidis leotada

Väljaande The Mirror majapidamisnippide ekspert Stephanie C. sõnul sobib nõudepesuvahend hästi pottide, pannide ja nõude pesuks, kuid lõikelaudade puhul jääb üksi pesuvahendist väheks. Kraanivesi ega isegi mitte keev vesi koos pesuvahendiga pole piisav, et lõikelaual häviks pesuga kõik tervisele kahjulikud bakterid.

Kuna lõikelaudu kasutatakse tihti peale toore liha lõikamiseks tuleb olla eriti ettevaatlik, et takistada bakterite levikut lõikelaua kaudu teistele toiduainetele. Toore liha kaudu võivad levida salmonella, koli- ja listeeriabakterid ning isegi parasiidid. Selleks, et bakteritest täielikult lahti saada, soovitab ta lõikelaudu leotada pärast igat kasutuskorda vesinikperoksiidis ja seejärel üle pesta, et tagada täielik puhtus.