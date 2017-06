McDonald’sist Hootersi baarini: 12 rikkuri esimesed ebaglamuursed töökohad

Business Insider teeb ülevaate 12 eduka inimese esimestest töökohtadest, mis pole sugugi nii uhked nagu nende tänane elustiil ja mõjuvõim.

Donald Trump – pudelite korjamine. Seda ei saa nimetada küll päris töökohaks, kuid väikse poisina võttis isa Trumpi endaga kaasa ehitusplatsidele, kus poeg sai tühja taarat kokku korjata ning selle rahaks vahetada, et raha väärtust õppida.

Barack Obama – tema esimene töökoht oli populaarses Baskin-Robbinsi jäätisekohvikus.

Jeff Bezos – Amazoni tegevjuht töötas teismelisena suviti McDonald’si kiirtoidukohas kokana ning valmistas kuuma pliidi taga burgereid. Tema sõnul oli kõige raskem tipptundide ajal korda hoida ja kõik kiirelt tehtud saada.

Mark Cuban – kui tänane korvpalliklubi Dallas Mavericks omanik küsis lapsena isalt raha uute kallite tossude saamiseks, vastas viimane, et aeg on tööle minna ja see raha ise teenida. Cubani esimeseks töökohaks 12-aastasena oli ukselt-uksele prügikottide müük, millega teenis ta oma esimese taskuraha.

Lloyd Blankfein – investeerimispanga Goldman Sachs tegevjuht ning üks Wall Streeti mõjukamaid inimesi töötas noorena snäkkide müüjana jalgpallimängudel.

Richard Branson – Branson on täna üks maailma rikkamaid inimesi, ent temagi on ise end üles töötanud. 11-aastasena hakkasid nad koos sõbraga aretama väikseid papagoisid ning müüsid neid klassikaaslastele. Jõulude eel ostsid nad aga kokku väikseid kuusepuid ning lootsid nende pealt kasumit teenida, kui puud suuremaks kasvavad. Paraku hävitasid jänesed kuused enne suureks sirgumist ning Branson pidi kätt proovima muul erialal.

Paavst Franciscus – enne kui Jorge Mario Bergogliost sai paavst Franciscus, oli tal mitmeid vähemtähtsaid töökohti. Katoliku uudisteteenistuse andmeil on ta töötanud noorena nii majahoidja kui ka baari sisseviskajana.

Kat Cole – tänase eduka ärinaise ja Focus Brandsi juhi karjäär algas tegelikult Hootersi baaris, kus ta alustas 15-aastasena teenindajana ning 26-aastaselt edutati juba sealseks asepresidendiks. Cole aitas Hootersil avada mitmeid frantsiise ning ta koolitas välja ohtralt uusi töötajaid.

Warren Buffett – Buffett on tuntud võrdlemisi säästliku rikkurina ning rahaliselt mõistliku eluviisi vastu tundis ta huvi juba noorena. Oma esimese taskuraha teenis mees 13-aastasena ajalehepoisina.

Oprah Winfrey – täna on tema varanduseks ligi kolm miljardit dollarit, ent enne tippu jõudmist töötas ta kohalikus väikses toidupoes müüjana.

Michael Dell – enne eduka Dell arvutifirma loomist töötas mees näiteks 12-aastasena Hiina toidukohas nõudepesijana.

Hillary Clinton – lisaks lapsehoidmisele asus Clinton juba 13-aastasena tööle pargivahi abilisena, aidates tal mänguväljakuid ja aedu korras hoida.