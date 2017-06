Krediidilimiit ei pruugi kaitsta suurte arvete eest

Tarbijakaitseameti juristi Kädi Streffi sõnul küsivad inimesed sageli nõu olukordades, kus nad on endalegi teadmata ületanud krediidilimiidi. Krediidilimiit on sideoperaatori poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel võivad nad teenust piirata, kuid see pole nende kohustus. Reeglina teenust siiski piiratakse, kuid kuna sideoperaator kontrollib limiidi ületamist vaid teatud kordadel päevas, siis ei pruugi piirang õigel ajal rakenduda ja inimene peab oodatust suurema telefoniarve tasuma.

Sageli juhtub nii just väikelastega peredes, kus lapsed mängivad vanemate teadmata telefonis tasulisi mänge ja kasutavad eritariifidega teenuseid, sealjuures enda tegevuse rahalistele tagajärgedele aru andmata. Streff toonitab, et krediidilimiiti tuleb kindlasti jälgida ka välismaal reisides, sest andmed välismaal tehtud kõnede kohta võivad jõuda operaatorini hilinemisega.

Kui tarbija soovib telefonikulusid piirata, peaks ta pöörduma sideoperaatori poole ja uurima, kas telefonikulude piiramiseks pakutakse lisateenust, näiteks saldopiirangut. Telefonikulusid on võimalik kontrolli all hoida lepingulise teenuse asemel ka kõnekaardi kasutamisega.