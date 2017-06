Amet: Kanal2 ja TV3 vaatamiseks on mitmeid võimalusi

Endiselt jäävad antenniga tasuta vastuvõetavaks eesti telekanalid ETV, ETV2, ETV+ ja Tallinna TV, teatas tehnilise järelevalve amet (TJA). Kui televaatajal on soov augustist alates ka Kanal2 ja TV3 vaadata, tuleb liituda mõne teenusepakkujaga.

Telepildi vastuvõtuks on mitmeid tehnilisi võimalusi. Nendest mugavaim oleks jätkata samamoodi oma antenniga vastuvõttu. Selleks, et teler või digiboks tasulised kanalid avaks, tuleb teleri taga või digiboksi ees olevasse pesasse panna vaatajakaart, mille saab teenusepakkujaga liitumisel. Enne tuleb vaadata üle, kas teleril või digiboksil on kaardipesa olemas, sest üksikutel väga vanadel lameekraaniga teleritel ja odavatel digiboksidel ei pruugi seda olla.

Majapidamistes, kuhu sideteenuse pakkujate kaablid ei ulatu, on telepildi vastuvõtmiseks lisaks antennile ka muid võimalusi. Näiteks vaadata telekanaleid mobiilse 4G internetiühenduse, fikseeritud traadita internetiühenduse või satelliittelevisiooni kaudu. Need on mõneti keerukamad lahendused ja nõuavad vastuvõtuks täiendavaid seadmeid, kuid samas pakuvad lisateenuseid nagu videolaenutus või saadete järelvaatamine. Üle interneti levivate teenustega on üldjuhul hinna sees ka internetiühendus, mistõttu on nende hind kallim. Enne liitumist tasub lasta teenusepakkujal kontrollida, kas levi on piisav.

Soodsaimad kuutasud algavad turul alates seitsmest eurost ja kallimad lisateenustega paketid ulatuvad paarikümne euro kanti. Ka nutiseadmete abil on võimalik telepilti vaadata, kui valida vastav lisateenus.

TJA soovitab televaatajatel liitumisega mitte kiirustada, vaid tutvuda eelnevalt pakkumiste ja hindadega. Eriti võiks pöörata tähelepanu sellele, kas liitumisel on vaja täiendavaid seadmeid ja kuidas toimub nende eest tasumine, lisaks ka lepingu lõpetamine ja sellega kaasnevad võimalikud kulud.

Eestis on Emori andmetel kokku hinnanguliselt 560 000 teleperekonda, kellest 65 000 kasutab Levira Tasuta TV-d ehk tegu on klientidega, kellel lisaks vabalevile pole muid võimalusi teleri vaatamiseks.