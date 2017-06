8 märki, et meeldid oma kolleegidele sellisena nagu oled

Business Insider esitab kaheksa märki, mis viitavad sellele, et sa oled kolleegidele sümpaatne ka siis, kui selle nimel oluliselt vaeva ei näe, vaid käitud lihtsalt iseendana.

Sa oled eneseteadlik. Sa tunned oma tugevusi ja nõrkusi, kuid ei räägi neist lakkamatult. Sa oled üsna aus ja usaldusväärne. Need omadused ei pruugi olla midagi erilist, kuid ometi on need võltside ja kiuslike inimeste seas silmapaistvad ning panevad inimesi sinust lugu pidama. Eneseteadlikkust on aga paraku lihtsam teistes inimestes hinnata kui iseendas juurutada.

Kolleegid on valmis sulle teeneid tegema. Teenete tegemine on suuresti vastastikune. Kui oled ise vastutulelik ja abivalmis, suudad sellega kolleege võluda ning nad on valmis sinu heaks sama tegema.

Sa kipud kolleege imiteerima. Siin pole mõeldud kellegi pidevat järeletegemist, vaid mõne žesti, näoilme või kehakeele kerget matkimist. Uuringud on näidanud, et inimestele võivad rohkem meeldima hakata need, keda nad näevad justkui peegelpildis ehk kes meenutavad neile mingis mõttes iseennast. Seega kui sa mõnevõrra oma kolleege imiteerid, on ka tõenäosus, et nad näevad sind positiivselt.

Sa teed komplimente. Komplimentide edastamine on üks peamisi strateegiaid, kuidas inimestega positiivseid suhteid hoida. Siiski ei peaks neid päris komplimentidega üle valama, sest see võib pigem tekitada ebamugavust ega mõju enam nii erilisena.

Sa ei otsi tähelepanu. Arvatakse, et töökohal uute tutvuste ja sõprade loomiseks tuleb end pidevalt eksponeerida ning silmapaistev olla, ent nii see siiski pole. Piisab, kui oled sõbralik, tähelepanelik ning naeratad – sellega võidad kiiremini südameid kui suure tähelepanuvajadusega.

Sul on hea nimemälu. See on samuti lihtne trikk, kuidas inimestele kergelt meeldima hakata. Kui tegu on uue tuttavaga, siis on nad meelitatud, kui tema nimi sulle kiirelt meelde jääb ning teda ka nimepidi kutsud. Lõppude lõpuks meeldib inimestele oma nime kõla kuulda ja ennast meeldejäävana tunda.

Kolleegid avavad end sulle. Kui oled suutnud kolleegiga tekitada usaldusväärse suhte ning ta tunneb end sinu juuresolekul vabalt, siis julgeb ta sulle ka oma elust rääkida. See näitab nii vastastikust austust kui ka sümpaatiat ja huvi vestluskaaslase vastu.

Sa annad selgeid signaale, et tahad sulanduda ja teistega hästi läbi saada. Siin piisab samuti sõbralikkusest ja siirusest, mis näitab, et soovid kolleegidega hästi läbi saada, mitte ei pinguta selleks, et neid oma huvides ära kasutada.