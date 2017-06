Circle K Õismäe tankla sai Haabersti teetöödega ränga hoobi

«Paraku on meie jaoks kunagisest ühest edukamast teenindusjaamast saanud üsna tagasihoidlike majandustulemustega müügikoht,» ütles Circle K turundusjuht Diana Veigel.

Veigel tõdes, et Circle K jaoks tõi esimese tagasilöögi kaasa Tallinna linnavalitsuse paari aasta tagune otsus sisuliselt hoiatuseta ja üleöö jaama kõrval oleva tänava sulgemine liikluseks Haabersti ringile. Tookordset otsust põhjendati vajadusega vähendada liiklusohtlikke olukordi.

«Kui tänava sulgemine vähendas klientide arvu pea kolmandiku võrra, siis nüüdsed ulatuslikud ümberehitused on viinud pea poole veel seni järelejäänust,» ütles Veigel.

Ta lisas, et teenindusjaam tegutseb endiselt, kuid lähtuvalt kliendiarvu vähenemisest on järkjärgult vähenenud ka töötajate arv. Kuna ettevõttel on Tallinnas kokku üle 20 teenindusjaama, siis pole vabadest töökohtadest puudust ning kõik töötajad on vajadusel mujal rakenduse leidnud.

«Teenindusjaama sulgemist ei ole me hetkel kaalunud, vaid loodame siiralt, et mingil määral liikluskorraldus ühel hetkel normaliseerub. Kuni selle ajani töötame lihtsalt madalama kliendikoormusega,» ütles Veigel.

Lisaks Õismäe teenindusjaamale on teede ehitus negatiivset mõju avaldanud ka Circle K Rannamõisa tee automaatjaamale, mis otseselt teedeehituse tsoonis ei ole, kuid kuna suleti ka osa Vabaõhukooli teest, siis kasutab suur osa Kakumäe ja Tabasalu elanikest muid marsruute linna ja tagasi liikumisel.

«Otseselt liiklejaid teenindavate ettevõtete müügitulemused saavad tugevalt mõjutatud olukordades, kus liikluskorraldus ei võimalda klientidele ligipääsu. Paraku ei ole sellistes olukordades ettevõtjatele mingit kaitset ning saamatajäänud tulu ei kompenseerita, ilmselt on palju keerulisem ettevõtetel, mille ainus või üks vähestest müügikohtadest jääb antud piirkonda,» ütles Veigel.