Tarbijakaitse- ja maanteeamet uurivad kaebusi Brittoni turvatoolide kohta

Ametid said 5. juunil Brittoni turvatoolide kohta kaebuse kahe etteheitega, kirjutab ERR uudisteportaal. Toolide tootja Speli Baltic OÜ on aga kindel, et toolid vastavad kõigile nõuetele.

«Kasutusjuhendid olid vigased, see oli osa kaebusest. Need on nüüdseks korda tehtud – iseenesest väga positiivne, et nad nii kiiresti reageerisid,» sõnas maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.

Teine pool kaebusest puudutas toolide turvalisust – kaebajal oli kahtlus toolide turvalisuse osas ning sellekohane uurimine on maanteeametil veel pooleli. Selle kaebuse osas algatas tarbijakaitseamet menetluse 16. juunil.

Vahtra kinnitusel olid ettevõtte esitatud turvasertifikaadid iseenesest korras, ent ettevõttel palutakse esitada nüüd baasmaterjal, mille alusel turvasertifikaadid väljastati.

