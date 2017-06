Toidud, mida süüa püsiva energialaengu saamiseks

Et energiat püsivalt jätkuks, on oluline stabiilse veresuhkru taseme säilitamine, kirjutab portaal the List. Seepärast on tähtis süüa just kvaliteetset toitu, mitte kiiresti veresuhkrut tõstvaid toite, sest need viivad selle vaid hetkeks kõrgele, ent sama kiiresti tase ka langeb ning tunned end taas loiu ja väsinuna. Kui täita oma isu pidevalt kohvi ja maiustustega, siis energia ühel hetkel lõpuks ammendub ning enese turgutamiseks pole sellest kasu.

Selleks, et kehal oleks pidevalt energiat, tasub süüa igal toidukorral valku, mille seedimine võtab veidi enam aega, aidates sellega koos söödud süsivesikutel aeglasemalt imenduda ja energiat üleval hoida. Nii ei saa ka veresuhkur üles-alla hüpelda, vaid püsib stabiilsena.

Muna – eriti just munakollane on rikkalik B-vitamiini poolest, mis aitab toidust energiat ammutada. B-vitamiinid on olulised ka punaste vereliblede töös, aidates kehas hapnikku ringi transportida. Niisamuti leidub munas ohtralt valku.

Kreeka jogurt – selles leidub samuti palju valku, kuid tasub valida vähese suhkru- ja rasvasisaldusega jogurt, mida võid ise marjadega magustada. Vastasel juhul on suhkrurikka jogurti söömine peaaegu võrdeline maiustuste söömisega.

Oad – neis leidub nii valku, mitmeid vitamiine kui ka aeglaselt imenduvaid süsivesikuid, mis kõhu pikalt täis hoiavad ega lase tujul langeda.

Täisteratooted – need on rikkalikud B-vitamiinide, kiudainete ja kergesti imenduvate süsivesikute poolest. Näiteks bulgur, kinoa ja pruun riis imenduvad oma keemilise struktuuri tõttu aeglaselt, hoides seetõttu veresuhkru stabiilsena ja kõhu kaua täis ning viies pikaajalise energiani.

Mandlid – mandlites on samuti nii süsivesikuid, valku kui ka südamesõbralikku rasva, niisamuti ka vitamiine ja mineraalaineid.

Kala – kõrge valgu ja oomega-3-rasvhapete sisalduse tõttu on neil positiivne mõju just ajule, sest viimased aitavad ajul toitainete taset reguleerida ja neid parajalt energiaks kasutada.