Snapchati uus kaardifunktsioon kitsendab kasutajate privaatsust

«Nädal tagasi tutvustati Snapchati Snap Mapi, mis laseb põhimõtteliselt sündmusi ja tehtud pilte siduda kaardiga. Kui seaded pole korralikult üle vaadatud, võib Snap Mapi kasutamine tähendada ka seda, et sõpradel on võimalus reaalajas vaadata, kus nende sõbrad parajasti asuvad,» kirjeldas oma Facebooki kontol veebikonstaabel Maarja Punak.

Seega annab Snap Map võimaluse enda asukoha järel luurata, kui selleks loa annad - nii mõnedki kasutajad on aga uuenduse osas rahulolematud.

Snap Mapi on Punaku sõnul võrreldud Harry Potteri raamatuist tuntud võlukaardiga, mis näitas koolimaja iga salanurka ning kõikide elusolendite ja vaimude asukohta. Põhierinevus on selles, et Snap Mapil mitte-sõprade asukohti näha pole võimalik.

«Kui head sõbrad teavad üksteise asukohta, polegi ehk hull, kuid vaadates noorte Snapchati sõbranimekirjasid, siis seal kindlasti leidub neid, keda tegelikult päriselus ei tunta ning võõrastele oma kodu või ka enda asukoha avalikustamine ei pruugi olla hea mõte,» rõhutas Punak.

Kui Sa ei taha olla leitav, siis