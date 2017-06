Plastpudelite korduvkasutamine võib tervisele karuteene teha

Treadmilli tehtud uuringust tuli välja, et plastpudeleid uuesti täites võib neist eralduda kemikaale ja kahjulikke baktereid, muuhulgas ühendit bisfenool A (BPA).

Uuringu käigus paluti kaheteistkümnel sportlasel kasutada nädala jooksul ühte ja sama veepudelit, millele järgnenud laboriuuringul tuli välja hirmutav tõsiasi, et korduvkasutatud plastpudel võib endas peita rohkem baktereid kui tualettpoti prill-laud. Samuti leiti, et 60 protsenti pudelilt leitud bakteritest võivad pudelist joojale endaga kaasa tuua tõsise haigestumise.

Selleks, et oma tervist kaitsta, soovitatakse vältida plastpudelite korduvkasutamist ning nende hoiustamist kõrge temperatuuri käes. Tavalised plastpudelid tuleks välja vahetada korduvkasutatavate BPA-vabade plast- või klaaspudelite vastu. Ohtlik ühend BPA ehk bisfenool A on kasutusel plastmaterjalide valmistamisel, ent seda on muuhulgas seostatud hormonaalsete häirete ja mürgistusjuhtumitega.

Samuti ei tasuks kuumi jooke nagu kohv ja tee tarbida ühekordsetest plasttopsidest, vaid kasutada termost, sest kuumaga imenduvad plastist kemikaalid samuti kiiresti joogi sisse.