TAI: mitte iga saiake pole patt

Hea, et see diskussioon on tõstatunud ja see võiks panna inimesi mõtlema, mis üldse on kõrge energiasisalduse ja madala toiteväärtusega toit ja miks seda sageli ning suurtes kogustes süüa ei tasu,.

Seejuures ei pruugi jutt alati käia üldse mitte saiakesest. Kui saiake/pirukas on tehtud kõrge kvaliteediga toorainest, sisaldab vähe soola-suhkrut-rasva, kasutatud on täisterajahu ning sisaldab rikkalikku täidist köögiviljade näol, siis saadakse sellisest saiakesest ka arvestataval hulgal kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid, mitte ainult energiat.

Kui võtame näiteks 100-grammise kartulikrõpsupaki, siis sellest saab 10-11 aastane keskmiselt aktiivne laps üle neljandiku kogu päevas vajaminevast energiakogusest (peaaegu koolilõunal saadava energiakoguse), üle poole maksimaalselt soovituslikust rasvakogusest ja ka üle poole päevas temale maksimaalselt lubatud soolakogusest. Samal ajal saab ta sealt väga vähe vajalikke toiteaineid, nagu kiudaineid, vitamiinid ja mineraalained.

Karastusjoogid ei sisalda kiudaineid üldse, vitamiine ja mineraalaineid väga minimaalselt, samas saab 0,5-liitrisest pudelist energiat üle 200 kcal – sama koguse saaks, kui süüa ära üle poole kilogrammi puu- ja köögivilju, ent viimastest saaks juba ka olulise osa päevas vajaminevatest kiudainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest.

Seetõttu peaksid kõik inimesed selliste toitude tarbimist teadlikult vähendama, et nad ei saaks toidust vaid energiat, vaid jaksaksid süüa toite ka toidugruppidest, mis tagavad vajalike toitainete saamise – täisteratooted, puu- ja köögiviljad, marjad, pähklid, seemned, piimatooted, kala, (linnu)liha, muna.