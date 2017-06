Küsimus, millele vastamist tuleks tööintervjuul keelduda

Karjäärispetsialistid väidavad, et sageli on suur viga vastata potentsiaalse tööandja küsimusele oma praeguse palga kohta, vahendab news.com.au. Uuel võimalikul tööandjal pole selle infoga aga muud teha, kui sulle pakutavat palganumbrit vastavalt korrigeerida. Seega ainuke põhjus, miks tööandja seda teada tahab, on selleks, et ta saaks eeldatavat palka kärpida või jätta see samale tasemele sinu praeguse palgaga.

Seega on normaalne tööintervjuul küsida, mis oleks su palgasoov või soovitud palgavahemik, ent oma praeguse palganumbri avaldamisest võid viisakalt keelduda. Samuti võib ka vastata, et saad selle ametikoha keskmist palka või palk jääb keskmisesse vahemikku.

Kui intervjuu läbiviija alustab aga sinuga palgaläbirääkimisi, siis tuleb samuti veidi eeltööd teha, et olla teadlik oma valdkonna keskmisest palgatasemest ning hinnata tema pakkumist ka vastavalt sinu kogemusele.