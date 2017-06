Pane tähele: kuidas reisi broneerides vältida ootamatuid lisatasusid

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused saavad aastas kümneid tuhandeid pöördumisi tarbijatelt, millest iga viies on seotud reisiteenuste hindadega. Alati ei ole algsest hinnast suurem lõpphind seotud tarbija eksitamisega kaupleja poolt, vaid hinda võivad kergitada ka tarbija tellitud lisateenused või hilisem soov broneeringut muuta. Inimeste pöördumisi uurides selgus, et nad ei loe alati hoolikalt, millele nad alla kirjutavad. Seega tasub broneeringut tehes olla hoolas andmete sisestamisega ning mitte kiirustada.

EL tarbija nõustamiskeskused koostasid tõstatunud probleemide ja küsimuste põhjalt kümme vajalikku nippi, kuidas puhkusereisi broneerides vältida üllatuslikke tasusid:

Maksud - jälgi, et pakkumise juures olev hind sisaldaks kõiki makse, et hiljem lisatavad kohustuslikud maksud ei tuleks sulle üllatusena. Sulle kuvatud teenuse või kauba hind peab olema lõpphind, mis sisaldab kõiki makse, näiteks lennupiletite hind peab sisaldama kõiki lennujaamamakse jm.

Lisateenused - küsi üle, kas ja millised lisateenused on hinna sees ja mille eest peaks juurde maksma - näiteks hommikusöök, äraantav pagas, rendiauto tagastamine teise kohta jne.

Varu broneerimiseks aega - uuri, millised on broneeringu tühistamise tingimused ning ära kiirusta otsustamisega. Tihti ei ole võimalik broneeringust loobuda isegi siis, kui soovid seda teha vahetult pärast selle kinnitamist. Sellised olukorrad võivad tekkida, kui oled broneeringuga kiirustanud, ent seejärel leiad midagi sobivamat ja soovid olemasolevast broneeringust loobuda või oled kiiruga teinud mingi muu vea.

Kuupäevad - kui sa ei soovi olla kuupäevades paindlik, vaid soovid kindlaid kuupäevi, siis kontrolli, et n.ö. paindlike kuupäevade funktsioon oleks broneerimissüsteemis välja lülitatud.

Reisikindlustuse tingimused - mõtle läbi, mille vastu soovid end kindlustada, loe läbi juba olemasoleva kindlustuse tingimused, näiteks krediitkaardiga kaasnev kindlustus. Seejärel otsusta, kas sellest piisab või vajaksid täiendavat kaitset.

Eelnevalt täidetud lisateenuste soovid - enne broneeringu kinnitamist vaata see veel korra üle, et veenduda, et süsteemis ei oleks juba eeltäidetud lahtreid mingi lisateenuse tellimiseks - sellised eeltäidetud lahtrid on keelatud.

Maksmise tingimused - tea, et krediitkaardiga tasudes võivad kaasneda kohe ka krediitkaardi kasutamise tasud. Enne maksmist uuri järele, kas selliselt makstes lisanduvad tasud või mitte.

Tõendusmaterjal - oma õiguste kaitsmiseks on soovitav teha broneerimise käigus ekraanitõmmiseid tõendamaks oma hilisemat nõuet, kui millegi osas peaks hiljem probleeme esinema.

Info kontrollimine - enne kui vajutad lõplikult broneeringu kinnitamise nupule, loe kogu info läbi, sest pärast broneeringu sõlmimist on tingimusi vahel võimatu muuta või tuleks selleks maksta lisatasu. Broneering on kehtiv ja sul on kohustused ka siis, kui sa ei sisestanud broneerides oma pangakaardi andmeid.

E-posti kontrollimine - broneeringu kinnitused või muud tähtsad teated saabuvad sulle e-posti kaudu. Seega tasub kontrollida oma e-kirju ning hoida meeles, et mõnikord võivad sellised kirjad minna ka rämpskausta.