Õnnetu juhtum: plahvatanud fidget spinner vigastas pisipoisi nägu

Facebookis on ligi 300 000 korda jagatud John Harrise postitust tema pojast, kes sai viga näpuvurriga mängides ning vajas haava tohterdamiseks 30 õmblust, kirjutab Tribunist.

Küll aga ei olnud isa samuti süütu – kuna ta oli varasemalt videotest näinud, et suruõhukompressoriga saavutatakse näpuvurri maksimaalne keerlemiskiirus, otsustasid nad seda ka katsetada. Seega hoidis Harris käes pöörlevat fidget spinnerit ning lasi selle peale suruõhku. Paraku mänguasi plahvatas mõne aja möödudes ning paiskus pojale näkku, tekitades haava tema ülahuulde.

Foto: Facebook/John Harris

«Ma jagan seda kogemust, et kellelgi teisel ei tuleks enam sama rumalat ideed. Meil vedas, et vurr ei sattunud pojale silma – vigastus võinuks olla palju hullem,» kirjutas mees Facebookis.

Harrise poeg sai EMOs kokku 30 õmblust – 27 väljaspool suud ning kolm huule siseküljele. Postituse all kommenteerib hulk murelikke lapsevanemaid, kes ei suuda mõista, mis pani vurri plahvatama ning kui suure koormuse all see oli. Harris jääb aga olukorda kommenteerides napisõnaliseks, öeldes vaid, et see lihtsalt juhtus.