Ettevaatust! Need käitumisviisid garanteerivad raske pohmelli

Kui sa pohmelli kogeda ei taha, siis tasub järgnevad tegevused peol tegemata jätta, vahendab the List.

Suitsetamine. Suitsetamine võib pohmellikoormat raskendada, sest tubakas sisalduv ühend nimega atsetaldehüüd on samuti seotud pohmellisümptomitega. Nikotiinist pole samuti abi parema enesetunde saavutamisel, kui korraga alkoholi tarbida ja suitsetada.

Tervislikult toitumine. Uskumatu, aga tõsi – kui tarbid enne joomist või selle ajal kergeid ja rasvavaeseid toite, võib see hilisema pohmelli hullemaks teha. Nimelt võtab rasvarikaste toitude seedimine pisut kauem aega, mis ühtlasi aeglustab alkoholi imendumist ning võib ka joomise mõju kergemaks teha. See aga ei tähenda, et peaksid alati ära sööma suure rasvase pitsa, vaid proovida võib ka teisi südamesõbralikest rasvadest pakatavaid toite nagu kala, kalkun, päevalilleseemned, avokaado jpm. Peaasi, et kõht oleks täis.

Suhkrurikaste jookide tarbimine. See kehtib nii gaasiliste limonaadide kui ka kokteilide kohta, mis tekitavad janu ja tühja kõhu tunde kiiremini kui tavaliselt, viies rohkema söömise või joomiseni.

Vee unustamine. Enamasti tekitabki pohmellipeavalu veepuudus, sest alkohol ajab inimese sagedamini urineerima, viies kehast veevarud välja. Seega kui pidu pead, tasuks kõrval hoida veeklaasi või asetada see vähemalt ööseks voodi kõrvale.

Trenni ärajätmine. Kuna keha koosneb 90 protsendi ulatuses veest, siis suurema lihasmassiga inimestel on ka rohkem ruumi keha veetaseme säilitamiseks. See tähendab, et kui oled heas vormis, kaotab keha alkoholi tarbimisel vähem vett ning tõenäosus veepuuduse tekkeks on väiksem. Selleks on aga vajalik järjepidev treenimine.

Valuvaigistite tarbimine. Mõnel on komme juba enne pidu või selle ajal ennetavalt valuvaigisti sisse võtta, ent see võib asjad hoopis hullemaks teha. Nimelt on maks see, mis alkoholi lõhustab ja organismist välja juhib. Kui tarbida alkoholiga samaaegselt ravimeid, raskendab see maksa tööd ning ka alkoholi lagundamine muutub aeglasemaks. Kindlasti tuleks vältida paratsetamooli sisaldavaid tablette, sest koosmõjus alkoholiga võib see tekitada pöördumatuid maksakahjustusi.

Vale värvi jook. Alkoholi valmistamise käigus tekivad jääk- või lisaained, mis sageli annavadki tumedale alkoholile selle värvuse. Vahel lisatakse neid ka meelega, et anda joogile teatud maitsenüansse. Kõrge lisaainetesisaldusega joogid tekitavad aga kehvema enesetunde võrreldes nendega, kus jääkaineid on vähem. Näiteks heledas alkoholis nagu rumm, viin ja džinn on neid vähem kui tumedas rummis, viskis ja käsitööõlles. Kui soovid kergemat pohmelli, oleks mõistlik viimaseid jooke vältida.