Kuressaarest kadusid suvised jäätisemüüjad

Möödunud aastal sõlmis linn lepingud kolme jäätist müünud ettevõttega, tänavu on taotlejaid olnud vaid kaks, kellest üks on jäätist müünud vaid mõnel üksikul päeval, kirjutab Meie Maa.

Teisipäeva lõuna ajal oli Bellami Cafe ees jäätist müümas 14-aastane Joosep Murekas, kes töötab juba juuni algusest. Jäätisemüügi juurde viis Joosepi soov taskuraha teenida. Kõige keerulisemad olevat kuumad suvepäevad, kui kliente on palju ja tuleb vahetada jäätisevanne.

Möödunud aastal Ferrumi ees jäätist müünud OÜ Saare Market esindaja Marika Lätt tõdes, et nemad tänavu müügiluba ei taotlenud, sest kõige suurem mure on kärude ja külmikute hoidmisega, niisamuti tööjõuga.

Turu väravate juures on luba jäätist müüa ka Mairil, kes paraku on välja tulnud vaid üksikutel päevadel, sest linnale ei ole sobinud tume varikatus, mis jäätisekülmiku kohal on.

«Linnavalitsus nõuab heledat varju, aga firmal, kelle jäätist me müüme, ei ole heledat pakkuda. On ainult sinine vari ja see ongi suur takistus, miks me ei ole pidevalt väljas,» selgitas jäätisemüüja.

