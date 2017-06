Tasub teada: kuidas tagada kodus gaasiohutus

Gaasiseadmete paigalduse ja hooldusega tegeleva ettevõtte Gaspre tehnikajuht Simmo Paomets tõdes, et selle aasta esimeses pooles on nende tehnikud väljastanud ligi 20 akti, kus on märgitud vannitoa puudulik õhuvahetus.

«Neid ei ole liiga palju. Tehnikud kirjutavad aktidele soovituse, et tuleb tegeleda värske õhu juurdepääsu võimaluse loomisega,» märkis ta. Oluline on teada, et värske õhu puudumine vannitoas soodustab gaasi ebapiisavat põlemist ja mürgise vingugaasi CO teket. Gaasiveesoojendiga vannitoa ukses peavad olema avad värske õhu ligipääsuks.

Paomets nentis, et vahel sellega ei arvestata ja paigaldatakse remondi käigus uus vannitoa uks, milles pole õhuavasid, kuigi neid saab saagida tikksaega kasvõi ise ning piklikke reste on ehituspoodides saada.

Alates 2018. aastast on lisaabinõuna kohustuslik vingugaasiandur igas eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Andurit ei pea paigaldama, kui tehniliste ja ehituslike abinõudega on välistatud vingugaasi teke ja ruumi sattumine.

Gaspre on andureid tänavu müünud sadakond, mida on Paometsa sõnul vähevõitu. Samuti andureid müüva Tamrexi kommunikatsioonispetsialist Diana Karmo märkis, et andurite müük märkimisväärselt tõusnud ei ole, sest inimesed käivad neid kogu aeg ostmas, kuid tõepoolest on hiljuti huvi nende vastu kasvanud ning esitatakse rohkem küsimusi.

Gaasiseadmete müüja Bosch eestvõttel on hiljuti loodud veebileht ohutugaas.ee, mis jagab infot gaasikütte tööpõhimõtete ja selle ohutusnõuete täitmise kohta. Veel leiab teavet, mis on kasulik nii gaasikütet kui ka gaasiveesoojendit juba kasutavate inimeste kui ka nende jaoks, kes alles valivad sobivat küttesüsteemi. Oluline on, et gaasiseadmed ei ole ohtlikud, vaid ohte võib tekitada nende vale kasutamine.

Olulised näpunäited: