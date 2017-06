Veel üks ohtlik ilutrend: Coca-Cola asendatakse päikesekreemiga

Nahaarstid tõdevad, et Suurbritanniast alguse saanud Coca-Cola trend ei ole nahale ohutu, sest limonaad on happeline ning võib nahka pehmendada ja naharakke nõrgendada, mis omakorda tekitab suurema tõenäosuse päikesepõletuse saamiseks, vahendab Independent. Nii on UV-kiirgusel suurem võime nahale tungida, surnud naharakke sulatada ning intensiivne ja valulik põletus tekitada.

Coca-Cola näib samuti kummalisest käitumisviisist teadlik olevat, sest nende briti veebilehel korduma kippuvates küsimustes on välja toodud päring, kas jooki tohib kasutada kaitsena päikese eest. «Kuigi me armastame Coca-Colat, ei soovita me seda sellisel moel kasutada. Seal pole mitte mingisugust päikese eest kaitsvat faktorit – see on kõigest karastusjook!» seisab vastuses.

Päevitades tasub meeles pidada, et vältida tuleks väga intensiivset päikest, jälgida päevitamisel mõõdukust ning kanda nahale piisav kogus päikesekaitsekreemi keskeltläbi iga paari tunni tagant, sest see on ka ainus, mis nahale kaitse tagab.