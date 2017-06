4 viga, mida teed restoranis veini valides

Independent reastab neli asja, mille vastu veini valides sageli eksitakse, kuigi neid vigu saaks hõlpsasti vältida.

Valid veini viinamarja järgi, mida ainukesena tead. Sageli valitakse vein selle järgi, et oled selles sisalduva viinamarjasordiga kõige tuttavam. Samas võiks valiku langetada siiski selle järgi, et see ka toiduga kokku sobiks ning hea maitseelamuse annaks. Seetõttu ära karda kelnerilt või sommeljeelt üle küsida, mis oleks nende arvates hea toidu ja veini kombinatsioon. Kui nende soovitus tundub asjalik ja usaldusväärne, siis usalda neid.

Valid odavuselt teise veini, sest ei taha paista ihnuskoina. See on pigem psühholoogiline valik, sest keegi ei taha tellida odavaimat veini ning restoranid osakavad seda ka ära kasutada. Nii on odavuselt teisel veinil sageli kõige suurem juurdehindlus, kuigi tegu on veiniga, millel on nende jaoks kõige soodsam sisseostuhind. Mõnel puhul on parem osta juba majavein. Siin tasub samuti järgida reeglit, et vein sobiks toiduga ning oleks sulle sobilikus hinnaklassis.

Kardad enne tellimist proovida. Restoranis söömise ja veinitamise põhimõte ongi see, et need kaks kokku sobiks ja kliendile meeldiks. Kelneril pole midagi selle vastu, kui soovid kahte-kolme veini enne tellimist maitsta. Ilmselt on pudelid juba nagunii avatud, mistõttu pole ka muret, et ainult sinu pärast peaks terve pudeli avama.

Oled liialt viisakas ega saada halba veini tagasi. Kui kipud arvama, et veiniga on midagi valesti, palu kelneril või sommeljeel see üle vaadata või proovida. Samuti kui klaas on must või toidu või joogi sees on midagi, mis ei peaks sinna kuuluma, on sul igati õigus see viisakalt tagasi saata ja asendust küsida. Seega kui oled ebakindel, küsi selgitust, mitte ära kannata.