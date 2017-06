Video: kui hästi säilivad andmed katkistes seadmetes?

Tech Insider tegi eksperimendi koostöös andmete taastamise firma Kroll Ontrackiga. Selle käigus püüti hävitada kuut elektroonikaseadet – mälupulka, sülearvutit, lauaarvutit, nutitelefoni, tahvelarvutit ja välist kõvaketast.

Iga seadme peale laeti üks ja sama foto. Kõiki seadmeid pilluti erinevatest kõrgustest vastu maad, löödi nende pihta haamriga ning uputati vee sisse, et tagada neile maksimaalne kahju. Seejuures selgus, et andmeid hävitada on raskem kui arvata võib – nii süle- kui lauaarvutist ja telefonist olid andmed ka purustamise järel veel üsna lihtsasti taastatavad. Kõvakettal, tahvelarvutil ja mälupulgal leiduvad failid olid aga hävinud.

Seepärast panevad spetsialistid südamele, et enne seadme minema viskamist tuleks see tühjendada, et kellegi kuri käsi ei saaks hiljem sellel leiduvaid faile taastada ja sinu vastu ära kasutada.

Vaata lähemalt allolevast videost.