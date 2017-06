Kogemus: kuidas ma enda teadmata Facebookis 600 eurot raiskasin

Olen MTÜ juhatuses, mistõttu on ka minu võimuses kasutada raha Facebookis meie lehele tasulise reklaami tegemiseks. Reklaami eest maksmine on lihtne – sisestad Facebooki oma pangakaardil oleva numbri, CVV-d ja muud andmeid. Sellest ajast peale seisavad mu andmed Facebooki Ad manageris (reklaamide manageerija) ja ootavad oma aega (kuna ma teen reklaami kindlal ajal).

13. juuni sõitsin bussiga koju, kui nägin telefonis Facebooki avades, et üleval ääres on kirjas «You owe Facebook 589 euros». Pahaaimatult ei pööranud ma sellele tähelepanu ning panin telefoni kinni. Koju jõudes hakkas asi siiski kummitama, avasin uuesti telefoni ning seal see oligi: «Amount you owe is 589 euros. We are unable to charge it from your account. Please add new payment method». Avastasin, et minu ühel lehel (mida ma pole aastaid kasutanud) oli käimas aktiivne reklaamikampaania! Selleks hetkeks oli reklaamile kulutatud üle 1300 euro, millest üle 600 oli juba firma pangakontolt maha võetud ning Facebook nõudis ülejäänule uut maksemeetodit.

Minu isiklikule kontole oli sisse häkitud ning ühel mitteaktiivsel lehel alustatud tasulist reklaami. Naljakaks teeb asja see, et see reklaam promos meigipintsleid. Sihtgrupp oli Taiwan, reklaami all olid võõrkeelsed kommentaarid ning nendele oli vastatud minu lehe alt. Kokkuvõttes oli minu kontot kasutatud enda tootele reklaami tegemiseks, kusjuures raha ei varastanud, sest see läks otse Facebookile.

Esmalt blokeerisin pangakonto, hommikul helistasin kohe panka ja sulgesin konto. Pidin tegema ka panka avalduse, et minu kontolt on maha läinud summad, mida ma pole autoriseerinud. Pank lubas omalt poolt asja uurida (minimaalne vastamise aeg oli kaks kuud) ja püüda raha tagasi saada.

Teiseks kirjutasin Facebookile. Nelja erinevasse kohta. Üks läks õnneks ja vastati. Seletasin olukorra ära, saatsin pangaväljavõtted tõenduseks ning mind suunati järgmisesse osakonda, kus leidsin õiged inimesed probleemi lahendamiseks. Nende juures käis asi juba kiirelt. Paari päevaga tõestati, et mu kontole oli sisse häkitud ning maksti raha tagasi.

10 päevaga õnnestus mul kulutatud raha tagasi saada. Siin on kõigile õppimiskoht, et hoida oma konto (ja ka raha) turvaliselt. Näpunäited, kuidas enda kontot turvalisena hoida:

Ära kliki kahtlaseid linke

Vali unikaalne ja tugev parool

Ära kunagi anna välja enda emaili või parooli

Ainult logi sisse www.facebook.com

Uuenda veebilehitsejat regulaarselt

Pane endale anti-viiruse tõrje

Enda poolt soovitaksin ka panna kõikidele võimalikele kontodele kahe kordne sissepääse (st, et kui tahad uuelt IP aadressilt sisse logida, siis esmalt logid parooliga ja teise sammuga saad koodi sms-iga.