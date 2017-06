Laadima jäetud näpuvurr lahvatas leekidesse

Möödunud nädalavahetusel juhtus õnnetus USAs Alabama osariigis Gardendale'i linnas perekond Allumsiga, kirjutab WBRC. Ema Kimberly Allums tõttas koheselt ülakorrusele poja juurde, kui kuulis tema karjumist. Nimelt oli laadima pandud näpuvurr leekidesse lahvatanud, mis poissi ehmatas. Naise sõnul oli näpuvurr laadimas olnud vähem kui 45 minutit, kui see ülekuumenemisest põlema süttis. Poeg ja ema panid selle kraanikaussi ning lasid veega üle. Vaibale jäi tulisest mänguasjast samuti must jälg.

«Me plaanisime 5-10 minuti pärast kodust lahkuda, seega olgu jumal tänatud, et väljaminekuga hilinesime. Mitmed inimesed on mulle pärast juhtunud kirjutanud, et nende lastel on samasugused vurrid ning soovin, et kõik oleks ka teadlikud, et seda ei või ilma järelevalveta laadima jätta,» tõdes Allums.

Suure tõenäosusega on tegu tehniliselt kontrollimata näpuvurriga, sest naine püüdis selle tootjaga ühendust võtta, ent ettevõtte nime ta ei leidnudki – karbil oli kirjas vaid «Made in China» (toodetud Hiinas - toim).

Kimberly Allums pöördus ka USA tarbijakaupade ohutuse komisjoni poole, kes asus konkreetse mänguasjamudeli ohutust analüüsima.

Fidget spinneri populaarsus maailmas on tohutu, ent sagenema on hakanud ka nende põhjustatud õnnetused, mil lapsed on vurri väikseid osakesi alla neelanud või purunenud vurriga pihta saanud.

Ka Eesti tarbijakaitseamet on hoiatanud, et näpuvurrid peavad vastama ohutusnõuetele. Amet soovitab näpuvurri ostes jälgida CE-märgise olemasolu toote pakendil. Lisaks peab pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis olema kirjas tootja nimi, kaubamärk ja kontaktaadress. Kui toode imporditakse Euroopa Liitu, peavad mänguasjale olema märgitud ka importija kontaktandmed. Veel peavad mänguasjaga kaasas olema juhised ja ohutusteave.

Lisaks juhib amet lapsevanemate tähelepanu, et vurrid ei ole mõeldud mängimiseks alla kolmeaastastele lastele, sest neilt võivad eralduda väikesed osad, mis võivad olla väikelastele ohtlikud.