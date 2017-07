Teenindajad avaldavad veidraimad jutud, mida nad on töötades pealt kuulnud

FoodBeast vahendab Reddit foorumikeskkonnas jagatud teenindajate kogemusi kummalistest klientidest ja pealt kuuldud juttudest.

1. Vanapaar kohvikus:

«Ma lihtsalt sooviks, et oleksin juba surnud»

«Ma tean, kallis.»

2. «Teenindasin kaht meest, kes olid ära joonud umbes kolm õlut. Nad rääkisid mingist tüdrukust ning sellest, mida nad temaga teeksid. «Kui me ta uimastaks, siis ilmselt teeks ta kõike (eelpool nimetatut),» ütles üks mees ning mõlemad naersid. Arvasin, et tegu on lihtsalt labase huumoriga, ent seejärel pakkus üks mees, et võiks uimastava tableti panna neiu joogi sisse. Seejärel astusin baarist eemale, lasin ülemusel politsei kutsuda ning mehed läbi otsida ja välja visata.»

3. «Kuueliikmeline grupp oli õhtust söömas. Sisse jalutas kloun, kes hakkas suvaliselt mööda restorani ringi jalutama, lastele õhupalliloomi valmistama jne. Ühelgi töötajal polnud aimugi, kellega tegu. Ta astus kuuese seltskonna juurde, et teha neile trikki – veidike suitsu ja tuld ning seejärel ilmus välja kihlasõrmus. Naine laskus põlvili ja palus mehel endaga abielluda. Viimane vastas ei, käskis naisel püsti tõusta ning kõik jätkasid söömist, nagu midagi poleks juhtunud.»

4. «Kõige veidram asi, mis ma olen oma vahetuste jooksul kuulnud, oli kindlasti see, kui mees ütles niigi närvis naisele: «Ma ütlesin sulle juba kohe alguses, et kui mul on valida sinu ja oma naise vahel, valin ma oma naise.»»

5. «Lauas istus ema koos kaheaastase väikelapsega. Ema võttis noa ja lõi sellega lapsele lapiti vastu kätt, sest ta parajasti joonistas vasaku käega. Ema karjus, et ta kasutaks paremat kätt, sest head tüdrukud ei kirjuta vasaku käega. Samal ajal seisin mina nende kõrval ning kirjutasin tellimust üles vasaku käega.»

6. «Teenindasin lauda, kus oli viieliikmeline pere – kaks täiskasvanut ja kolm last vanuses 5–10 eluaastat. Üks laps hakkas isale midagi ütlema, kui viimane tugeva Iiri aktsendiga käratas: «Ära ütle ühtki kuradima sõna, Peter. Ära ütle mitte midagi, enne kui printsess Emme lõpuks otsustab, mida ta oma paganama õhtusöögiks tahab.» Järgnes pikk piinlik vaikus ning ma lahkusin lauast.»

7. «Lauda istus pere kahe väikese lapsega. Võtsin nende tellimused ning kui hakkasin jooke tooma, tõmbas pereisa mu korraks kõrvale. Ta ütles, et tema poeg armastab Billy Bob Thorntonit (USA näitleja ja muusik – toim.) ning isa oli pojale öelnud, et iidol käib siin tihti söömas. Isa soovis, et ma kaasa mängiks. Poeg hakkaski minult hulga küsimusi küsima, näiteks mida ta tavaliselt tellib, kas ta on viisakas jm. Mõtlesin igasuguseid asju välja ja ütlesin isegi, et Billy on samalt taldrikult söönud. Võin vaid ette kujutada, millist rolli iidol poisi elus mängis.»

8. «Kõndisin, toidud käes, mööda pikka koridori. Minu eest jooksis risti mööda laps ning otse vastu seina, ilma et isegi käsigi üles tõstnud oleks. Ta hakkas nutma. Seejärel saabus väga rahulikult tema isa, kükitas poja kõrvale ning lausus: «Pojake, sa ei saa läbi seinte joosta.» Purskasin niivõrd naerma, et pisarad olid silmas.»

9. «Kelnerina pidin pidevalt teesklema, et ei kuule, mida kliendid räägivad, sest see võis olla ääretult piinlik. Näiteks ühes kuueliikmelises naiste seltskonnas rääkis üks neist, kuidas tema mehele kirjutati välja Viagra tabletid. «Ta võttis neid nagu vitamiine, igal hommikul ühe. Ta sai pidevalt tööl erektsioone ega taibanud, miks.»»

10. «Teenindasin 30ndates eluaastates paarikest. Mehel oli palju tätoveeringuid ning ta tundus selline «kõva mees». Naine nuttis lakkamatult. Samal ajal kui mees oli minuga väga jutukas. Mees selgitas, et tal on vaid paar kuud veel elada ning tema inglike kannab hoolt tema poja eest jne. Tundsin ennast halvasti, sest sellist asja pole kunagi hea kuulda. Seejärel nägin meest baaris poolteist aastat hiljem ning ta tundus täiesti normaalne. Mind ta ei mäletanud, ent mina ei suutnud unustada peatse surija nägu. Arvan, et ta kas paranes imeliselt või oli asi pigem selles, et mees oli vägivaldne ning mõtles välja suvalise põhjuse, miks ta naise nutma oli ajanud.»