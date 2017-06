7 asja, mida teevad edukad inimesed enne puhkuse algust

Business Insider annab seitse soovitust, mis tuleks enamasti enne juhtme seinast tõmbamist ja puhkusele sõitmist ära teha.

Tee töölaud korda. Enne kontorist mõneks nädalaks lahkumist võiks töölaua korda seada, et see teiste silma ei riivaks ning et ka sul endal oleks naastes lihtsam oma asju üles leida.

Koosta automaatteade. See on jällegi soovitus kontoritöötajatele, kes peavad igapäevaselt tegelema suure e-kirjade tulvaga. Koosta e-posti automaatteade, mis annab kolleegidele ja klientidele märku, kaua puhkusel viibid ning kelle poole sel ajavahemikul pöörduda. Ainult nii saad kindlaks teha, et puhkuse ajal sind tööasjadega segama ei hakata.

Koosta nimekiri. Sinna võiks koondada need ülesanded, mis jäid tööl enne puhkuseleminekut poolikuks ning asjad, millega peaksid naastes kohe tegelema hakkama. Kui kõik on organiseeritud, ei tekita puhkuselt naasmine nii suurt stressi.

Mõtle läbi oma reisiplaanid. Kui plaanid välismaale sõita, vaata üle kõik oma broneeringud, lennupiletid, majutusega seonduv ja muud olulised asjad.

Pane reisidokumendid kindlasse kohta. Viimane asi, mida tahad teha, on sõita lennujaamast tagasi passi järgi. Seepärast pane vajalikud reisidokumendid juba varakult kindlasse kohta, kust sa need kindlasti ka üles leiad.

Lae seadmed täis, varu patareisid. Niisamuti on tüütu, kui telefon või kaamera viskab kõige olulisemal hetkel pildi eest, mistõttu peaks enne reisi varuma vajadusel patareisid ja laadima kõik vajalikud seadmed täis. Ära unusta kaasa võtta ka vajalikke laadijaid.

Kui kõik tehtud, lülita ennast välja. Oluline on kasutada puhkuse-eelset päeva või ööd, et selleks valmistuda ning seejärel püüda võtta puhkusest viimast, et ükski tööasi või ebamäärane broneering enam ei segaks.