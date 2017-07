Turgusid vallutavad esimesed Eesti maasikad

«Inimesed on Eesti maasikatest huvitatud ja valmis nende eest ka rohkem maksma» sõnab Tanel Roosimäe talust, kes müüb maasikaid Balti jaama turul. Kui Poola maasika kilohind jääb 2-3 euro kanti, siis Eesti maasika kilo eest tuleb huvilistel vastavalt sordile välja käia 6-10 eurot.

Tallinna populaarseimatel turgudel hakkavad eelkõige silma just Võrumaa maasikad. Peebu talu müüjad andsid lootust, et maasikasaak on sellel aastal hea, ilm olevat sobiv olnud ja Võrumaal pidi päike särama. Nii mõnedki müüjad aga alles alles ootavad maasikate valmimist.

Ats Sepakõrtsi talust ütleb, et nende maasikad peaksid valmis saama järgmiseks nädalaks, hetkel on küpseid maasikaid veel korjamiseks vähe. Ka Tanel Roosimäe talust mainib, et nende enda maasikad pole Tartus veel piisavalt küpsed ning seetõttu ostavad nad hetkel maasikaid Võrumaa talunikelt.

Lisaks maasikatele on turgudel veel palju värsket Eestimaist toodangut. Müüjate sõnul pidi eriti hästi kaubaks minema värske kartul ja kurk. Nii soodsaima värske kartuli kui kurgi leiab Keskturult, kus kilohinnaks on vastavalt 2,60 ja 2,20 eurot.

Kui üldiselt erinevad pealinna turgude hinnad paarikümne sendi võrra, siis teatud toodete puhul on näha märkimisväärset vahet. Näiteks maksab vaarika kilo Keskturul ja Nõmmel 15 eurot, kuid Balti jaama turult saab vaarikad kätte 10 euroga. Värske hapukurgi kilo maksab keskturul 4 eurot, Balti jaama ja Nõmme turul aga 7 eurot.