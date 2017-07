7 märki, mis viitavad peatsele läbipõlemisele

CV Keskuse karjääriabi teeb ülevaate, millised on peamised läbipõlemise ja tööstressi ohumärgid.

Motivatsiooni napib

Üks esimesi sümptomeid, mis läbipõlemise ohust märku annab, on motivatsiooni kadumine. Motivatsioon on seda kergem kaduma, kui ei ole püstitatud kindlaid eesmärke või kui inimene pole enda jaoks selgeks teinud, miks ta konkreetset tööd ikkagi teeb.

Väsimus kimbutab pidevalt

Tööstress ja läbipõlemisoht on ühed peamised põhjused, miks inimesed pidevalt väsimuse üle kurdavad. Kuigi üha rohkem räägitakse töö- ja eraelu tasakaalust ja mõistlikest töötundidest, on siiski visa kaduma suhtumine, et kes 60 tundi nädalas kontoris ekraaniga tõtt vaatab, see on alles tegija. Võta hetk ja mõtle – oled see sina, kes koos esimeste päikesekiirtega tööle saabub ja alatasa viimasena kontoris tuled kustutab?

Töö juures on kõik valesti

Kas sulle tundub, et varem lõbusate kolleegide asemele oleks saadetud justkui nende tüütud ja puuduliku huumorimeelega kloonid? Või avastad, et ühtäkki on laual liiga vähe ruumi, toas alati liiga palav, akendest piilub liiga ere päike ja sind truult teeninud tool on muutunud eriti ebamugavaks? Läbipõlemise ja tööstressi lahutamatuks kaaslaseks on tunne, et kõik on valesti ning tähtsusetud pisiasjad on just need kõige häirivamad faktorid.

Esile on kerkinud arusaamatud vead

Pidasid end varem uhkusega kohusetundlikuks, täpseks ja tähtaegadest kinni pidavaks, ent oled viimasel ajal hakanud tegema lugematuid hooletusvigu, muutunud lohakamaks ja keskendumisvõime on sind täiesti hüljanud? Tegelikkuses häirib keskendumisvõimet ja tähelepanu hoopiski ligihiiliv läbipõlemisoht ja stressirikas töökeskkond.

Organism on kurnatud

Läbipõlemise ohumärgiks on füüsilised terviseprobleemid, mida varem ei ole tihti esinenud, näiteks igapäevased pea- või seljavalud. Kui oled aastaid olnud täiesti terve ja ühtäkki oled pidevalt poolvinese olekuga, köhid, nuuskad või valutad pead, siis ei ole põhjust võibolla kaugemalt vaja otsidagi.

Enesehävituslikud harjumused

Läbipõlemisega kaasneb sageli tavapärasest erinev käitumine – kes hakkab liialdama vägijookide tarbimise, kes suitsetamise, kes pideva rämpstoidu söömisega. Kui märkad, et oled asunud kompenseerima tööst tulenevat stressi tegevustega, millega sa varem pole liialdanud, tasub mõelda, kas see võiks olla seotud läheneva läbipõlemisohuga?

Rahulolu – läinud!

Läbipõlemine tööl mõjutab inimese emotsioone ka töövälisel ajal. Sageli tunnevad läbipõlenud inimesed, et lisaks raskele olukorrale tööl on ühtäkki ka varem rõõmu valmistanud tegevused muutunud lihtsalt harjumuslikeks tegevusteks, mis varasema rahulolu ja õnnetunde asemel ei paku enam ühel hetkel absoluutselt mitte midagi.