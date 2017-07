Lugeja küsib: miks ei luba Olerex oma kohvitopsi kasutada?

«Olen harjunud tanklatest kohvi oma topsi ostma, pean ühekordsete topside kasutamist kergesti välditavaks ja üksnes mugavusest tulenevaks prügi tekitamiseks. Kas Olerex soovib, et nende kaubamärk hakkaks teeäärsetesse kraavidesse visatava rämpsu seas rohkem silma? Kummaline suhtumine 21. sajandil» kirjeldab klient.

Vastab AS Olerexi turundusjuht Janne Laik:

Olerexi teenindusjaamade kohviaparaatidele on programmeeritud joogitila kõrgused arvestades Olerexi kohvitopsi kõrgust – andur topsi juures tuvastab topsi/tassi olemasolu, mitte selle kõrguse. Liikuva joogitila eesmärk on eelkõige hügieeni hoidmine, et vältida joogipritsmete sattumist kohviseadmele ja seadme ümbrusse, kuid ka eeldus võimalikult hea kvaliteedi ja struktuuriga joogi valmistamiseks.

Oma termose või kruusi kasutamine on täiesti võimalik ja aktsepteeritav, kuid anum ei tohiks olla kõrgem kui Olerexi kohvitops. Paraku on praktika näidanud, et siiski kasutatakse ka kõrgemaid termoseid, mis kahjustavad ja tihti ka lõhuvad liikuva mehhanismi. Töötame selle nimel, et alates sügisest oleks meie klientidel võimalik kohvi ostmisel kasutada ka Olerexi kohvitopsist kõrgemaid isiklikke termotopse.