Nimevahetus täies hoos: sügisel saab Statoilidest Baltimaades ajalugu

Circle K Eesti turundusjuhi Diana Veigeli kinnitusel on aprillis Tallinnast alanud üleminek Statoililt Circle K kaubamärgile läinud plaanipäraselt ning kõik 77 teenindusjaama üle Eesti saavad uue nime ja värvikombinatsiooni novembri alguseks. Praegu kannavad enam kui pooled Eesti täisteenindusjaamadest juba Circle K nime.

Sel nädalal toimuvad avamisüritused Tartus Narva mnt teenindusjaamas (04.07.), Tallinnas Katusepapi (05.07.) ja Võidujooksu (07.07.) teenindusjaamades ning Põlva teenindusjaamas (06.07.). Järgmisel nädalal avatakse Kohtla-Järve (11.07.) ning kolm teenindusjaama Jõhvis (12.07. Tartu mnt, 13.07. Tallinna mnt, 14.07. Narva mnt). Juuli lõpuks saavad kõik täisteenindusjaamad uue välimuse ning seejärel algab automaatjaamade kaubamärgi vahetus, mis kestab juuli lõpust novembri alguseni.

«Oleme teinud nimevahetuse kliendi jaoks võimalikult sujuvaks – aasta tagasi muutsime ärinime ja veebruarist alustasime kaubamärgi uuendamisega. Nimevahetus on liikunud tempos keskmiselt 3-4 teenindusjaama nädalas. Osade klientide jaoks on nimemuutus esmalt harjumatu, kuid täna saame öelda, et ka meie kliendid on juba uue kaubamärgi omaks võtnud,» kirjeldas Veigel.

Norras, Taanis ja Rootsis on nimevahetus Veigeli sõnul juba toimunud. Baltimaades alustati üleminekut Eestist, praegu toimub nimevahetus paralleelselt nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas. Sügiseks peaks kõigis kolmes Balti riigis nimevahetus olema lõppenud.