Supermarketite trikid, mille ohvriks ikka ja jälle langed

Portaal Reader’s Digest teeb ülevaate, millised on paljudes poodides levinud strateegiad, millega klienti rohkem ostma meelitatakse.

Lõhn mängib rolli. Kui poeuksest sisse sammud, on peagi tunda pagariletist värskete saiakeste või valmistoiduletist ahvatleva grillkana lõhna. See pole juhuslik, vaid lõhnal lastakse levida kliendi ahvatlemiseks. Eriti hästi töötab see siis, kui tuled poodi näljasena.

Mida rohkem ostad, seda rohkem tarbid. Näiteks limonaadi on mugav osta kuuspakina, sama kehtib ka näiteks kohukeste või müslibatoonide multipaki kohta. Sageli on ka hind siis soodsam, kui ostad mitu toodet korraga. Paraku pole sedatüüpi tooted mõeldud igapäevaseks tarbimiseks, vaid ideaalis võiks neid süüa-juua näiteks kord või paar nädalas. Siin on mängus nii tootja kui ka poe huvid, sest mida suuremat pakki on võimalik osta, seda rohkem sa ka korraga tarbid ja kulutad. Pea silmas, et multipakkide ostmine ei peaks muutuma harjumuseks.

Keskmine klient mäletab vaid nelja toote hinda. Enamasti on nendeks n-ö esmatarbekaubad piim, leib, munad ja mõni puuvili, näiteks banaanid. Nende või muude sagedamini ostetavate toodete hinnad on inimestel meeles ning neid oskavad nad ka hinnata, kas tegu on soodsa või kalli hinnaga. Ülejäänud toodete puhul pole enamikul tarbijatest aimugi, kas nad maksavad toote eest liiga palju või mitte.

Puu- ja juurviljade lett poe sissepääsu juures. Seda seepärast, et tegu on ilmselt visuaalselt kõige ilusama letiga - sealsed kirkad värvid teevad tuju heaks ning kutsuvad ostma. Paraku kipuvad just värsked viljad kiiresti riknema ning parem on, kui sa ei osta neid rohkem kui tarbida jõuad.

Kassad muutuvad kitsamaks. Seda sellepärast, et paljud kliendid mõtlevad kaupa kassalindile ladudes mõne toote suhtes ümber, ent kui kassa ümbruses pole palju ruumi, on neid ka keerulisem ja ebamugavam viimasel minutil maha jätta.

Mida suurem pood, seda raskem on vajaminevat toodet leida. Sageli juhtub, et klient läheb poodi paari-kolme asja järele, ent lõpetab ikkagi ääreni täis ostukorviga. Esmatarbekaubad ei ole aga kohe poe sissepääsu juures, mis tähendab, et nende järgi minekuks tuleb läbida suur osa poest. Siis on loogiline, et inimesele jääb sel ajal silma ja kätte mitmeid teisigi huvitavaid tooteid ning jällegi ostab ta plaanitust rohkem asju – nii lihtne see ongi.

Tee kindlaks, kas soodne pakkumine on ikka soodne. Näiteks kampaania stiilis «Osta üks, saad teise 50 protsenti soodsamalt» ei ole nii hea kui tundub – kuna ühe toote pead ju ostma täishinnaga, kujunebki sisuliselt kummagi toote soodustuseks vaid 25 protsenti. Otsida võiks üksikuna müüdavaid tooteid, millele tehaksegi näiteks -50 protsenti või enam soodustust.

Riiuli otsas paiknevad tooted pole alati parimad. Niisamuti ei pruugi olla need kõige soodsamad. Tootja võib tahta lihtsalt müügikampaaniat teha või uut toodet reklaamida ning poekett täidab nende soovi, paigutades toote nähtavamale kohale.

Mida teha, et vältida liigset kulutamist?