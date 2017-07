Reisiettevõte Travel Dreams teatas maksejõuetusest

Praegu reisil viibivaid Travel Dreams OÜ kliente maksejõuetus ei mõjuta, sest nende eest on kõik reisiga seonduv tasutud ja reisid jätkuvad plaanipäraselt, teatas tarbijakaitseamet.

Amet palub tarbijail veel toimumata reiside osas, mille korraldajaks on Travel Dreams OÜ, pöörduda avaldusega tarbijakaitseameti poole ning nende puhul, mille korraldaja ei ole Travel Dreams OÜ, pöörduda arvel märgitud reisikorraldaja poole.

Travel Dreams OÜ-l on kehtiv tagatis kogusummas 40 000 eurot, mille on välja andnud AAS BALTA. Turismiseadus näeb ette, et tagatise kasutamise eesmärk on reisijate reisilt tagasitoomine, reisitasu tagastamine tarbijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumine pakettreisi ärajäänud osa eest ning tarbijale tasu tagastamine lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Travel Dreams ettevõtte koduleht on suletud. /Kuvatõmmis

Juhul, kui on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet, ainult majutus või kui maksja on juriidiline isik, ei kuulu nõue tagatisrahast hüvitamisele.

Reisita ja reisi broneeringuta jäänud, kuid raha reisiettevõtjale maksnud tarbijatelt ootab amet avaldusi alates 03.07.2017 kuni 04.08.2017. Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm, mille leiab ameti kodulehelt:

Avaldus tuleb saata hiljemalt 04.08.2017 aadressile Pronksi 12, Tallinn 10117 või e-kirjaga info@tarbijakaitseamet.ee. Avaldust saab esitada ka tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemis. Neil tarbijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitab amet makse tühistamiseks pöörduda panga poole.

Kui reisiostja oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, võiks pöörduda kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustusega kaetud või mitte.