Hea nipp, mis aitab maasikatel kauem värskena püsida

Selleks, et pikendada maasikate eluiga, vala suurde kaussi pool tassitäit äädikat ning kahe ja poole tassi jagu vett, leota selles paar minutit maasikaid ja aseta need majapidamispaberiga sõelale kuivama, kirjutab Reader's Digest. Lase maasikatel täiesti kuivaks saada, et vältida hallituse teket. Seejärel aseta maasikad paberrätikul ning kaetult külmikusse.

Äädikas ennetab hallituse teket ja aitab eemaldada bakterid, mis kiirendavad maasikate riknemist. Sama meetodit võib kasutada ka teiste marjade puhul. Äädikat kasutades ei pea kusjuures kartma, et see marjadele mingisuguse kõrvalmaitse jätaks.

Lisaks sellele soovitab portaal The Kitchn säilitada maasikaid koos vartega ning riknenud maasikat märgates tuleks see koheselt teiste seast eemaldada, et vältida hallituse edasist levikut.