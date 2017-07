Suur nõudlus Muhu leiva järele tekitas rahvasuus kummalise müüdi

«Ühele inimesele müüdava leiva koguse piiramine on siiski müüt ehk «halb» nali, mida pakume järjekorras seisjatele, kui ukse taha on kogunenud rohkelt rahvast, aga valmimas on päeva viimased leivad,» selgitas Sepping, kelle sõnul tuleb selliseid olukordi ette haruharva, vahendab Saarte Hääl.

Seppingi sõnul ületab Muhu leiva nõudlus pakkumised ainult juuni keskpaigast augusti keskpaigani. «Püüdsime leevendada leivapuudust sellega, et tegime mõned töökojad ka Tartusse ja Tallinna, aga see ei ole eriti aidanud,» nentis pagarikoja juht.