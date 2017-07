Tallinna Vesi viis veenäidu teatamise mobiiliäppi

Uue rakenduse kaudu saavad veenäitu teatada kõik Tallinna Vee lepingulised kliendid või volitatud esindajad. Tallinna Vee klienditeeninduse juhi Sirje Spiegelbergi sõnul on äpi eesmärk suunata üha enam kliente iseteeninduslikesse kanalitesse. Tulevikus on ettevõttel kavas rakendust veelgi edasi arendada ja lisada sinna kliendile kasulikke funktsioone.

Spiegelberg märkis, et iseteenindusliku lähenemise poole on teel kõik teenusettevõtted, sest see on mugav nii kliendile kui ka ettevõttele. Erinevalt kindlate avamisaegadega füüsilisest kontorist, kuhu kohale minek võtab aega, saab e-kanaleid kasutada kellaajast ja nädalapäevast sõltumatult.

Rakenduse kasutamiseks tuleb laadida alla äpp «Tallinna Vesi iseteenindus», mis toimib nii Androidi, Microsofti kui ka Apple'i platvormidel. Rakendusse saab sisse logida iseteenindusest saadud parooli või mobiil-ID abil. Tagasisidet rakenduse kohta saab edastada rakenduste veebipoes või meiliaadressil sertifikaadihaldur@tvesi.ee.