Lugeja küsib: kuhu pöörduda, kui murran kõva toitu süües hamba?

Vastab tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

Toidu käitlemise käigus juhtunud kvaliteedi probleemid on veterinaar- ja toiduameti (VTA) pädevuses. Tarbijale saab soovitada, et esmalt teavitada kauplejat ja tootjat ning VTA-d. Hinnangu hambale ja tekitatud kahjule annab hambaarst. Kui tarbija tootjaga omavahel kahjunõude hüvitamises kokkuleppele ei jõua, siis on tal õigus pöörduda kohtusse.