Tasub teada: need Facebooki seaded kaitsevad sinu privaatsust

Kui kasutate oma Facebooki kontot ka teistesse rakendustesse sisse logimiseks, saab Facebook jälgida nendegi teenuste kasutamist. Seda on võimalik muuta, kasutades Bloombergis välja toodud näpunäiteid. Sealjuures tuleb aga arvesse võtta, et nii kaotate ka võimaluse sisse logida mistahes kolmandate osapoolte rakendustesse ja veebisaitidele oma Facebooki kontoga.

Toimige järgmiselt: võtke lahti Facebooki seaded (settings), kerige alla ja vajutage rakendustele (apps), klõpsake väljendil «Rakendused, veebilehed ja pluginad» (apps, websites and plugins), valige muuda ja lülitage platvorm välja.

Kui soovite ikkagi Facebooki kontot kasutada ka teiste rakenduste kasutamiseks, saate oma kontot privaatsemaks muuta järgnevalt: valige Facebookist seaded (settings), leidke rakendused (apps) ja klõpsake valikul «Teiste kasutatavad rakendused» (Apps others use). Eemaldage linnuke isiklikelt andmetelt nagu sünnipäev, usulised vaated ja suhtestaatus, et blokeerida juurdepääs tundlikele andmetele.