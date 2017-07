Ameeriklased avaldasid vähki ennetavad soovitused ohutuks grillimiseks

Maailma vähiuuringute fondi (WCRF) aprillikuu raportis vaadeldi faktoreid, millel on seos maovähi tekkega, vahendab Business Insider. Kolm riskifaktorit on eelkõige keha kõrge rasvaprotsent, sagedane alkoholitarbimine ning tihe töödeldud lihatoodete tarbimine. See tähendab, et enamike inimeste jaoks on vähi tekkerisk pigem madal, ent kui inimest iseloomustavad kõik need kolm faktorit, siis risk aina suureneb.

Ameerika vähiuuringute instituut (AICR) koostas nende tulemuste alusel soovitused, kuidas peaksid inimesed grill-liha valmistama. Kuigi tõendeid töödeldud liha ohtlikkuse kohta pole palju, siis on mõnedes uuringutes leitud, et muuhulgas ka grillitud liha on pigem ebatervislik ja selle tarbimist võiks piirata.

Liha küpsetamine ja kõrbemine väga kõrgetel temperatuuridel, eriti just grillides, võib halvemal juhul viia mürgiste ühendite tekkeni. Nendeks on näiteks polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) ja heterotsüklilised amiinid (HCA). Rahvusvahelise vähiinstituudi andmeil võivad need ühendid olla vähkitekitavad.

Grillimist ei pea ametkondade kinnitusel küll täielikult hülgama, ent on mõned sammud, mida soovitatakse teha grillimisel tervise ohutuse tagamiseks.

Vähiuuringute instituut (AICR) soovitab: