Lugeja küsib: miks on Starmani videolaenutus nii kallis?

«Miks on Starmani videolaenutus nii kallis oma klientidele? Võtame näiteks selle, et tasuta filmiriiulil pole midagi vaadata, eriti lastel (multikad jne). Ja kui tellida, siis iga lastesaade maksab 1,99 eurot või rohkemgi ning seda saab vaadata ainult 48 tunni jooksul. Ma leian, et kui maksan, siis võiks see ka alles jääda, et kasvõi kuu aja pärast uuesti vaadata!» kirjutas lugeja.