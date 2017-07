Facebook hakkab rämpspostituste levikut oluliselt piirama

Sotsiaalmeediavõrgustik andis äsja avalikus pöördumises teada, et muutus on vajalik madala väärtusega linkide leviku vähendamiseks kasutajate uudistevoos, vahendab Independent.

Facebooki poolt läbi viidud uuringus selgus, et väike grupp kasutajaid jagavad järjepidevalt mitmeid kordi päevas avalikke rämpspostitusi, millega nad reostavad teiste inimeste uudistevoogu.

Uuring näitas ka seda, et samad inimesed, kes jagasid mitmeid avalikke rämpspostitusi päevas, jagasid samuti madala sisukvaliteediga linke.

Selle tulemusel otsustas Facebook jätta antud kontode poolt jagatavad postitused uudistevoos automaatselt tahaplaanile. Nii väheneb tõenäosus, et kasutajate uudisvoogu satuvad lehed, milles kutsutakse neid klikkima ning näiteks petlikus loosis osalema.

Uus poliitka hakkab kehtima ainult üksikutele artiklitele ja domeenidele. Enamikke Facebooki lehti, videoid, fotosid ja olekuuuendusi see ei mõjuta. Facebooki esindaja lisas, et samuti on nende eesmärgiks muuta inimeste uudistevood informatiivsemaks.