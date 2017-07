9 kavalat nippi, kuidas reisides tasuta süüa saada

Rahaportaal Don’tWasteYourMoney annab nõuandeid, kuidas saaks välismaal reisil viibides pisut tasuta süüa.

Osale üritustel. Suurlinnades toimub igapäevaselt üritusi, kuhu sissepääs võib olla tasuta ning seal pakutakse ka suupisteid, mille eest maksma ei pea. Sellised on näiteks kunstigaleriide, poodide jm avamised või sünnipäevad. Vihjeid leiad näiteks lehelt Time Out.

Kasuta äppi. Näiteks äpp nimega Leftover Swap viib su kokku inimestega, kes tahavad ära anda endal üle jäänud toitu, et see raisku ei läheks. See ei pruugi kõigile meelepärane olla, ent prii kõhutäie nimel tasub võibolla proovimist.

Kasuta kuponge. Mõnel puhul võivad need lisaks soodustustele anda ka pakkumise tasuta einele. Otsi kohalikest ajalehtedest ja ajakirjadest, kas neis leidub kuponge tasuta suupistetele või magustoidule või pakkumisi stiilis «osta üks, saad teise tasuta».

Tarbi hotelli hüvesid. Kui ööbid hotellis, kus pakutakse ka buffet-hommikusööki, tasub seal kõht korralikult täis süüa ning saiake või kaks taskusse poetada, juhul kui sul kohalikele toitudele küllaga raha raisata pole. Mitmed hotellid teevad ka päevapakkumisi lõunasöögile, kus hotelli klient võib veelgi lisasoodustust saada.

Leia restoran, kus pole toitudel kindlat maksumust. Mõned söögikohad on n-ö annetuspõhised, kus sa võid kassasse anda endale sobiliku summa ning selle eest kõhu täis süüa. Suurem osa neist on kohalikud MTÜ-d, mõned aga kuuluvad suuremasse ketti, näiteks Panera Bread Foundation, millel on mõned n-ö kogukonnakohvikud.

Käi turgudel ja laatadel. Seal leidub sageli lahkeid kaupmehi, kes pakuvad oma tooteid degusteerimiseks. Aegajalt pakub tasuta degustatsioone ka USA poekett Costco.

Maini oma erilisi sündmusi. Kui ütled hotellis või toidukohas teenindajale, et kellelgi reisiseltskonnast on sünnipäev või mesinädalad, võivad nad samuti pakkuda näiteks tasuta magustoidu või klaasikese kihisevat. Siin on nimekiri mõnedest poodidest ja söögikohtadest, kes sünnipäeva puhul soodustusi pakuvad.

Tee check-in. Mõned restoranid võivad pakkuda tasuta jooke või magustoitu ainuüksi siis, kui teed seal check-in'i Yelp või Foursquare äppi kasutades.

Korja prügikastist. Nii teevad freeganism elustiili viljelejad, kes ei soovi oma raha anda kaupmeestele, vaid tuhnivad poodide või toidukohtade prügikastides, sest sageli visatakse sinna täiesti söögikõlbulikku toitu. See on samuti pigem riskantne idee, ent selle elustiili populaarsus näib aina kasvavat.