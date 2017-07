Ilm maasikate küpsemist ei soosi

Värske kartuli kilohind oli eile hommikul Kuressaare turul kolm eurot, hernestel kuus ja kaheksa eurot, kirjutab Saarte Hääl. Maasikakilo eest soovisid lettide taga seisvad müüjad viis ja seitse eurot.

Jahedad ja päikesevaesed ilmad marjade valmimist just ei soosi ning see mõjutavat pisut ka turule toodud maasikate hinda, rääkis Kristel Paomees, Mäe talu perenaine Valjala vallast Turja külast.

«Marjade punaseks minemine võtab kaua aega. Vähemalt kolm päeva läheb aega, kui saab jälle korjama minna,» tõdes ta.

Paomehe sõnul annavad maasikataimed, kui neid poputada, saaki lausa aastaid. «Ühel peenral läheb mul juba seitsmes aasta. Eelmisel aastal panin mereadru alla ja – supersaak!»

Mäe talu perenaine prognoosis, et maasikamüügi kõrg-aeg kestab järgmise nädala lõpuni. Pärast seda jääb marju tema arvates vähemaks ning kes maasikaid osta soovib, sel on kõige targem need sel või järgmisel nädalal ära osta.

Loe pikemalt Saarte Häälest.