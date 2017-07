Rammusat suitsulesta saarelt veel ei leia

Meie Maa tundis huvi, kuidas Muhu- ja Saaremaal hetkel lestaga lood on.

Muhu kalapoe omanik ja Liival kala suitsutamisega tegelev Kalle Kreis ütles, et hetkel lesta eriti saada ei ole, kuigi seda kõige rohkem küsitakse.

«Lest nuumab ennast praegu, paksuks on ta ennast söönud septembrikuuks,» räägib Kreis, ent lestapüüki on tema sõnul seganud ka tuulised ilmad.

Nasval Tihemetsa talus kala suitsutav Tiina Mai rääkis, et üritab ikkagi lesta suitsutada, sest muud kala praegu eriti saada polegi. Jões olev ahvenamõrd on pikemat aega tühi. Kala vähesus on ka tema arvates tingitud jahedatest ja tuulistest ilmadest, see omakorda on mõjutanud klientide hulka, sest vilude ilmadega liigub rahvast vähem.

Nasva mees Eerik Lausmaa sõnas, et kuulu järgi pidi lesta ikka olema, aga temal praegu mõrda sees ei ole. Kuna lest on lahja, siis hetkel selle järgi nõudlust pole ja püük ei tasu ära. Rammusamat lesta loodab Lausmaa, kes enda sõnul eluaeg oma leiva merest saanud, augusti lõpuks.

