Loe, miks võib põlevast bussist pääsemine võimatuks osutuda

Päästeameti päästetööosakonna valmisolekutalituse ekspert Toomas Kääparin tõdes, et tulekahju levib igasugustes sõidukites väga kiiresti, seda just sõidukite ehitusel kasutatud materjalide ja ka avatud pinna tõttu. Seepärast on igasuguse tulekahjukahtluse korral oluline inimeste kiire väljumine või välja aitamine sõidukist.

Kääparin nentis, et kui õnnetuse tagajärjel on avariiväljapääsud deformeerunud, siis on nende avanemine ja avamine keeruline. Kui tegemist on liikuvate osadega, siis võib kuumus nende liikumist mõjutada ning bussist välja saamine ongi raskendatud.

Lux Expressi kommertsjuht Kristiina Mehik rääkis samuti, et otseselt ei takista tulekahju ühegi bussi avariiväljapääsu kasutamist, küll aga võib halvemal juhul tuli blokeerida ligipääsu mõnele avariiväljapääsudest.

Mehiku sõnul on enamasti bussides kolm erinevat avariiväljapääsu võimalust: uksed, kõik küljeaknad ja bussi laes asuvad luugid. Juhul kui uksed ei ole õnnetuse tagajärjel blokeeritud, on need õnnetuse korral eelistatud reisijate väljumisteeks.

«Bussi kõik küljeaknad on samuti varuväljapääsud ning bussi salongis asub kokku kaheksa haamrit küljeakende purustamiseks. Haamrid on spetsiaalse märgistusega ja nende kättesaadavus ja märgistus tuleneb üldistest tehnilistest nõuetest bussidele,» selgitas ta.

Varuväljapääsu kasutamine ei tohiks Mehiku väitel nõuda suurt füüsilist jõudu, sellega saavad hakkama ka teismeeas lapsed. Akna purustamiseks tuleks spetsiaalse haamri löök suunata klaasi keskele, sel juhul on vajalik rakendatav jõud kõige väiksem.

Bussi laes olevad luugid, mis on samuti mõeldud reisijate väljumiseks õnnetuse korral, on märgistatud avariiväljapääsuna ja nende avamine toimub lihtsalt vastavalt märgistusele.