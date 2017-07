Bingo loto jackpoti võitja: see oli elu parim telefonikõne!

Kui üks võitjatest – internetist pileti ostnud Tallinna mees – vormistas oma võidu elektroonselt kohe peale loosimist, siis teine võit vormistati alles hiljuti, kui Eesti Loto ise võitjaga rahvastikuregistrist leitud telefoninumbril ühendust võttis.

Võitjaks osutus samuti Tallinna mees, kes Eesti Lotost tulnud kõne ajal nautis parasjagu suvepuhkust ja magas veel. Võitjal võttis natuke aega saamaks aru, kas tegu on unenäo või reaalsusega. Kui mees hiljem kontorisse oma võitu vormistama tuli, ütles ta, et see oli ta senise elu kõige meeldivam ja üllatavam telefonikõne.

IT-sektoris töötav mees plaanib võidurahaga tasuda eluasemelaenu. Muid plaane mees hetkel nimetada ei osanud ning võidust kellelegi rääkida veel ei kavatse.

Mees on iganädalane lotomängija, kes ostab nii Bingo loto, Vikinglotto kui Eurojackpoti pileteid. Suurema lotovõidu on võidukas mees saanud ka korra varem – tookordne võidusumma 600 krooni oli mehe sõnul omal ajal suur summa.