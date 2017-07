Video! Tippkoka nipp eriti mahlaste burgeripihvide saamiseks

Kui grillides on oluline, et liha saaks täiesti küpseks, võib see paraku pikemal valmistamisel kuivaks muutuda, vahendab Business Insider. Graham Elliott soovitab selle mure lahendamiseks asetada parajasti küpseva pihvi keskele jääkuubik. See sobib pigem suuremate kotlettide küpsetamiseks, kuna sinna mahub kuubik lihtsalt paremini ära, ühtlasi aitab see pihvil ka vormi hoida.

Kui kotletti on mõned minutid keskmise kuumusega grillil juba küpsetatud, võib selle ümber pöörata, isegi kui jää pole seal sees veel ära sulanud. Vähemoluline pole ka lasta valminud kotlettidel mõni minut rahulikult jahtuda, sest nii kinnistuvad seal lihamahlad.

Vaata lähemalt allolevast videost.