Kolm asja, millest pead edukat elu soovides loobuma

Karjäärisait Muse annab kolm nõuannet, millise suhtumise peaks oma eesmärke saavutades tahaplaanile jätma.

Teiste inimeste määratlus edukusest. Mis ühele on suur saavutus, ei pruugi teise silmis samaväärne olla. Inimeste juttudest ja hoiakutest võib kokku panna üldise määratluse, mida tähendab edukus – enamasti on selleks hea (juhi)positsioon mõnes väärikas ettevõttes, mis loob võimaluse elada vastavalt oma unistustele. Samas ei ole see kindlasti mitte igaühe ideaal, mistõttu peakski edasisi plaane tehes aluseks võtma selle, mida ise saavutada ja kuhu jõuda soovid. Seejärel saab juba paika plaani, kuidas seda kõike teha. Kuna ükski teine inimene ei vastuta sinu otsuste ega tegude eest, siis ei peaks lähtuma ka sellest, mida üldiselt edukuseks peetakse.

Kartus arvustamise ees. Inimesed arvustavad üksteist alatasa, nii näost näkku kui ka kaudselt, jättes pelgalt hääletooni või miimikaga mulje, et nad ei arva sinust kõige paremini. Hirm teiste arvamuse ees takistab aga nii mõndagi inimest järgimast oma unistusi ning tegemast ambitsioonikaid valikuid. Seepärast ei ole kellelgi kohustust põhjendada, miks nad täpsemalt teevad seda, mida parasjagu teevad. Peaasi, et endal on usk, et tegevus viib sihile. Mis puutub teiste arvamusse, siis mõningaid nõuandeid tasub siiski kuulata, näiteks usaldusväärsete sõprade ja (äri)partnerite omi, sest need võivad sind nägema panna asju, mille peale ise ei tuleks. Kui aga saad lahti hirmust teiste arvamuse ees, muutub su tegevus märkimisväärselt, produktiivsus ja keskendumine kasvab.

Minevik. Kõigil leidub suurepäraseid mälestusi, aga ka asju, mille tahaks igaveseks maha vaikida. Niisamuti leidub paljudel ebameeldivaid tööalaseid kogemusi, juhtumeid üleolevate või petlike ülemustega jm. Kui tahad aga elus edasi minna ja midagi saavutada, ei saa minevikuhirmudel lasta ennast takistada. Vastasel juhul tundub tulevik sama tume kui minevik.